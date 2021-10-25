

В Кутаиси молодые люди провели акцию протеста с чемоданами

25.10.2021 21:45





«Город, сидящий на чемоданах» - акцию-перформанс под таким девизом провела сегодня группа оппозиционно настроенных молодых людей перед зданием мэрии в Кутаиси. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари».



Гражданские активисты принесли с собой чемоданы и пожаловались на тяжелый социальный фон во втором по величине городе Грузии. Они заявляют, что молодежь массово покидает город, так как в Кутаиси нет перспективы получить работу.



На акции устроили фотовыставку 12 проектов, которые власти обещали осуществить в городе, однако, так и не сделали этого. А молодые поэты в знак протеста на акции сожгли свои стихи.



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