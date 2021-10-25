

Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен

25.10.2021 22:43

Новости-Грузия



Грузия представила пять номинантов на Международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2022 году.



В числе номинантов премии - писатели Заза Абзианидзе, Варлам Джмухадзе, Ирма Малацидзе, Тея Топурия, Мариам Циклаури, а также Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе.



Интересно, что ранее в стране номинантов на премию Линдгрен ежегодно объявляла Национальная парламентская библиотека им. И. Чавчавадзе, теперь же, с 2022 года, номинантов также будет выдвигать Дом писателей.



Детский писатель, журналист и переводчик Ирма Малацидзе родилась в 1968 году в Хашури (регион Шида Картли). Малацидзе – основатель и руководитель Фонда деткой литературы. В 2002 году окончил факультет киножурналистики в Тбилисском государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Работала журналистом на Общественном вещателе Грузии, в нескольких информационных агентствах и газетах. Является первым победителем конкурса "Новые лица в грузинской детской литературе". В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.



Заза Абзианидзе — историк литературы и эссеист, автор около 150 научных работ и 15 книг. Руководит издательскими программами — "100 человек, которые изменили мир", "Великие грузины" и "Грузинская словесность". Является обладателем множества наград за свои труды. В 2013 году был номинирован на литературную премию Астрид Линдгрен.



Тея Топурия – грузинский писатель, поэт, журналист и редактор. Родилась в 1977 году в Сухуми. С 1998 года работает в журналистике, освещает темы, связанные с защитой прав человека и охраной окружающей среды. Является лауреатом многочисленных литературных конкурсов. Топурия – автор книг "Парадийские каникулы", "Пробуждающие сказки" и "Наводнение в зоопарке". В 2019 году немецкий перевод "Наводнения в зоопарке", написанного по реальным событиям в Грузии, получил литературную награду в Германии. В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.



Варлам Джмухадзе - грузинский иллюстратор, дизайнер обложек книг, участник многих выставок, создавал иллюстрации героев грузинской мифологии. Варлам Джмухадзе уже несколько лет сотрудничает с издательством "Сулакаури". С иллюстрациями Джмухадзе вышли известные и важные книги. К примеру, с "Историей доктора Дулиттла" английского писателя Хью Лофтинга грузинских детей познакомил именно Варлам.



Мариам Циклаури – автор множества детских книг и переводов. Является обладателем нескольких престижных литературных премий, среди которых конкурс - "Шотаоба", премия "Сагурамо" в номинации "Поэзия", литературная премия имени Якоба Гогебашвили для детей и юношества в номинации "Лучший поэтический сборник года" и другие. Поэзия и переводы Мариам Циклаури включены во многие грузинские и иностранные сборники и учебники. В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.



Премия памяти Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award) – шведская премия за достижения в детской литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы. Присуждается ежегодно, призовой фонд составляет пять миллионов шведских крон (более полумиллиона долларов).



Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.



В 2022 году на премию Астрид Линдгрен номинированы 282 представителя из 71 страны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





