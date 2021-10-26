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В Грузии выявлено 4762 новых случая коронавируса
26.10.2021 10:41
В Грузии выявлено 4762 новых случая коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа в стране выздоровели 3953 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 43 пациента.
При этом 25 октября в Грузии было выявлено 1942 новых случая коронавируса, 4650 пациентов выздоровели, 46 умерли.
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