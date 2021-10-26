

Гамкрелидзе: Глобально эпидситуация ухудшается

26.10.2021 12:20





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, новый штамм коронавируса, похожий на «дельта +», но с другой генетической вариацией, в Грузии пока не фиксировался.



Как отметил Гамкрелидзе по завершении заседания межведомственного координационного совета, глобально эпидситуация ухудшается и это в определенной степени связно с новым штаммом.



«Эпидситуация глобально ухудшается. Важно, что это в определенной степени связано с этим новым штаммом. Он широко циркулирует в Великобритании, и появился в ряде стран, в том числе и в соседней России. Поэтому это требует внимания. Пока что у нас лабораторно новый штамм не фиксировался. Это разновидность «дельты +», но не тот штамм «дельта +», который нас несколько раз фиксировался. Это другая генетическая вариация», - заявил Гамкрелидзе.









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