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Гамкрелидзе: Глобально эпидситуация ухудшается
26.10.2021 12:20
По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, новый штамм коронавируса, похожий на «дельта +», но с другой генетической вариацией, в Грузии пока не фиксировался.
Как отметил Гамкрелидзе по завершении заседания межведомственного координационного совета, глобально эпидситуация ухудшается и это в определенной степени связно с новым штаммом.
«Эпидситуация глобально ухудшается. Важно, что это в определенной степени связано с этим новым штаммом. Он широко циркулирует в Великобритании, и появился в ряде стран, в том числе и в соседней России. Поэтому это требует внимания. Пока что у нас лабораторно новый штамм не фиксировался. Это разновидность «дельты +», но не тот штамм «дельта +», который нас несколько раз фиксировался. Это другая генетическая вариация», - заявил Гамкрелидзе.
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