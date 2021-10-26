

Гамкрелидзе: Пакет по зеленым паспортам представлен Координационному совету

26.10.2021 13:12





Национальный центр по контролю заболеваний сегодня представил секретариату Координационного совета обработанный пакет по так называемым зеленым паспортам. Секретариат обсудит и примет решение вместе с министерством здравоохранения, — об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, в настоящее время основная дискуссия в Координационном совете идет по зеленым ковид-паспортам.



При этом Амиран Гамкрелидзе пояснил, что Координационный совет обсуждает вопросы, связанные с вакцинацией, и принимает решения на основе консенсуса и согласия.



«Обязательная вакцинация — довольно сложное решение. Я говорил это не только вчера и позавчера, я каждый вторник говорю, что я, как и Амиран Гамкрелидзе, поддерживаю это. Я часто говорил, что Координационный совет является Координационным советом, потому что там не принимаются единоличные решения, а принимаются согласованные решения

путем обсуждения и консенсуса. Уверяю вас, обязательная вакцинация — одно из самых сложных решений.



Сейчас основная дискуссия идет о зеленых паспортах, какие рамки следует ввести в стране. Мы представили пакет Центра по контролю заболеваний, который должен быть рассмотрен Секретариатом Координационного совета совместно с министерством здравоохранения и другими ведомствами, после чего будет принято взвешенное решение. Я часто говорю, что в процессе иммунизации тех, кто достиг больше 50 и 60 процентов, везде в какой-то момент вводятся какие-то дополнительные рычаги воздействия. Возможно, у нас добровольная маржа будет где-то между 35-27 процентами, максимум 40 процентами, выше которых нам нужно будет ввести косвенные механизмы. Механизм зеленого паспорта — это не мандаторизм», — заявил Амиран Гамкрелидзе.













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