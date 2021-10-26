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Над вопросами здоровья Михаила Саакашвили будут работать украинские и голландские врачи
26.10.2021 13:19
«Михеил Саакашвили благодарит грузинских врачей и реаниматологов, дважды спасших его здоровье, а также всех членов консилиума, составивших заключение», — заявил адвокат бывшего президента Михеила Саакашвили Георгий Гелхаури.
По его словам, новостей о госпитализации нет и Саакашвили ничего не сказали, он согласен только на то, чтобы его госпитализировали в клинику, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.
«В этом деле активно участвуют украинская сторона и администрация президента. Вчера приехал голландский врач, а завтра приезжает украинский реаниматолог. К делу также подключился украинский врач Комаровский. Они проконсультируются с личным врачом Саакашвили, после чего примут решение о его посещении и т.д.
Всех сторонников нашей страны беспокоит состояние здоровья Саакашвили, именно это вызвало интерес, из-за чего они приезжают в Грузию. Если верить министру здравоохранения, голодающего переведут в клинику только в случае необходимости проведения операции, даже без операции состояние здоровья может значительно ухудшиться, что значит, только если понадобится операция? Саакашвили голодает 26-й день, его здоровье уже было в критическом состоянии, когда реаниматологи спасли ему жизнь», — сказал Гелхаури.
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