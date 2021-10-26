

В Грузии более 103 тысяч подростков перенесли коронавирус

26.10.2021 13:29





В Грузии с начала пандемии коронавирусом заразились 103,9 тысяч подростков до 18 лет.

Таким образом, подростки составляют 15% из общего числа инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Всего с начала пандемии в Грузии лабораторно зафиксировано 698 944 случаев инфицирования.

Говоря о заразившихся подростках, Гамркелидзе напомнил, что 6 979 инфицированным понадобилось госпитальное лечение. От последствий коронавируса скончались девять детей.



«Если не считать трех новорожденных, то у всех остальных были тяжелые сопутствующие генетические заболевания», — пояснил Гамкрелидзе.



С распространением индийского штамма коронавируса в Грузии увеличились и случаи инфицирования среди детей и подростков.



Новые случаи появились после открытия детских садов и школ. В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября родители учеников могли сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах.



С 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. Также разрешена вакцинация всех подростков с 16 лет – ее проводят только препаратом Pfizer.

Специалисты призывают прививаться родителей, чтобы их детей окружала максимально безопасная среда.





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