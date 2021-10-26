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Дело об избиении подростка в Гори: прокуратура не исполняет решение суда
26.10.2021 13:36
Горийский районный суд выявил нарушения в решении местной прокуратуры, касающегося дела об избиении 12-летнего подростка. Об этом сообщает правозащитная организация «Партнерство для прав человека» (PHR), защищающая интересы подростка.
По информации правозащитной организации, инцидент произошел в мае 2021 года. Владельцы сада в Горийском районе застали подростка, срывавшего их фрукты без разрешения. Один из них избил ребенка пластмассовой трубой так, что следы физического повреждения остались на ноге. Другой владелец сада с использованием силы спустил подростка с дерева, несколько раз ударил рукой по лицу, ударил его ногой, нанес словесные оскорбления, насильно снял одежду выше пояса, затем заставил его снять брюки и в таком виде выгнал на улицу.
«Родитель подростка в тот же день обратился в полицию и началось расследование по факту. Подростку была оказана срочная медицинская помощь», сказано в заявлении организации.
PHR требует признать ребенка пострадавшим по статье «унижающее достоинство обращение», однако, прокуратура не разделила позицию адвоката и признала подростка пострадавшим только по статье 126 УК, «физическое насилие», со стороны только одного лица, а вероятное физическое насилие со стороны другого участника инцидента осталось без правовой оценки. Отказ прокуратуры организация PHR обжаловала в суде.
Суд рассмотрел жалобу и согласился с доводом адвоката. В итоге суд отменил отказ прокуратуры Горийского района признать ребенка потерпевшим с правильной квалификацией и поручил прокуратуре признать ребенка жертвой унижающего достоинство обращения и физического насилия. Указанное решение суда не подлежит обжалованию.
«Однако прокуратура до сих по не исполняет решение суда. PHR продолжает защищать интересы подростка», сказано в заявлении организации.
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