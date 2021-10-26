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Екатерина Тикарадзе посетила центр вакцинации на Ингурском мосту
26.10.2021 18:18
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе вместе со своими коллегами посетила центр вакцинации на Ингурском мосту.
По данным министерства здравоохранения, министр еще раз призвала граждан активно участвовать в процессе вакцинации.
На месте прививают и граждан, которые перешли с оккупированных территорий. Медицинский центр имеет необходимые ресурсы как для управления потоком пациентов, так и с точки зрения соответствующего оборудования.
Желающие могут получать желаемую вакцину каждый день, включая выходные.
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