

Екатерина Тикарадзе посетила центр вакцинации на Ингурском мосту

26.10.2021 18:18





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе вместе со своими коллегами посетила центр вакцинации на Ингурском мосту.



По данным министерства здравоохранения, министр еще раз призвала граждан активно участвовать в процессе вакцинации.



На месте прививают и граждан, которые перешли с оккупированных территорий. Медицинский центр имеет необходимые ресурсы как для управления потоком пациентов, так и с точки зрения соответствующего оборудования.



Желающие могут получать желаемую вакцину каждый день, включая выходные.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





