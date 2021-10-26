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Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
26.10.2021 23:58
В Грузии желающие получить водительское удостоверение категории «В» будут проходить практическую часть экзамена на новых автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Для всех структурных подразделений Сервисного агентства МВД закупили машины Skoda Rapid, оснащенные системой GPS.
«В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где можно сдавать практические экзамены», — говорится в заявлении.
В начале 2021 года автомашины заменили в Рустави и Гори, а затем автопарк был обновлен во всех структурных подразделениях.
Необходимо отметить, что летом текущего года МВД также обновило мотопарк для сдачи экзаменов на права категории «A» и «А1», закупив мотоциклы KAWASAKI.
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