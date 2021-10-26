

Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях

26.10.2021 23:58





В Грузии желающие получить водительское удостоверение категории «В» будут проходить практическую часть экзамена на новых автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.



Для всех структурных подразделений Сервисного агентства МВД закупили машины Skoda Rapid, оснащенные системой GPS.



«В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где можно сдавать практические экзамены», — говорится в заявлении.



В начале 2021 года автомашины заменили в Рустави и Гори, а затем автопарк был обновлен во всех структурных подразделениях.



Необходимо отметить, что летом текущего года МВД также обновило мотопарк для сдачи экзаменов на права категории «A» и «А1», закупив мотоциклы KAWASAKI.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





