

В Грузии выявлено 4337 новых случаев коронавируса

27.10.2021 11:06





В Грузии выявлено 4337 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3137 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.



За последние сутки в стране проведено 53 434 теста, в том числе с быстрым тестом на антигены — 31 582, с ПЦР-тестом — 21 852.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,12%, за последние 14 дней — 8,91%, за последние семь дней — 8,8%.



В Грузии выявлен 703 281 случай заражения коронавирусом, из которых 642 701 человек выздоровели и 9873 человека скончались.



Всего было проведено 1 961 165 вакцинаций, при этом за день вакцинировались 4878 человек.



51 человек находится в режиме карантина, 6 228 человек — под наблюдением в больнице, 996 человек — в ковид-гостинице.



При этом 26 октября в Грузии было выявлено 4762 новых случая коронавируса, 3953 пациента выздоровели и 43 умерли.





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