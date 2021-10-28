

Директор 119-й школы, который не пришел на акцию «Мечты», уволен - СМИ

28.10.2021 16:19





Исполняющая обязанности директора тбилисской школы №119 Тея Брегвадзе утверждает, что на место директора хотят поставить человека, являющегося ярым сторонником правящей партии, а ее уволить по причине того, что она является тетей кандидата на пост главы администрации Глданского района от оппозиционной партии ЕНД Тенгиза Гиоргадзе.



Как отмечает Брегвадзе, вчера она не пошла на акцию «Мечты», и именно это стало причиной ее увольнения.



«Год назад сняли директора этой школы. Когда мы спросили, почему, мы не смогли получить ответа. Мы хотели вникнуть в этот вопрос, но сам директор не пожелал, чтобы мы продолжали по этому поводу спор. По внутреннему распоряжению меня назначили исполняющей обязанности и вчера выяснилось, что к выборам в эту школу направляют нового директора и возникает вопрос - почему? И тот человек и я отвечаем одним и тем же требованиям, и я на тех же условиях, что и он, и у меня имеется вопрос - почему. Я тетя кандидата, выдвинутого «Единым национальным движением», Тенгиза Гиоргадзе, который был выдвинут на пост гамгебели Глданского района. Та женщина является ярой сторонницей «Мечты». Они хотят, чтобы школа управлялась ими», - сказала Тея Брегвадзе.



Из-за случившегося учителя и родители проводят возле школы акцию протеста, сообщает телеканал "Мтавари архи".





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