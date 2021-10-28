

Гамкрелидзе: Ничто не может остановить пандемию, кроме вакцинации

28.10.2021 18:58





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, так называемый вакцинационный марафон прошел успешно и выполняет свою задачу. По его словам, во время марафона население будет постепенно поддаваться.



По словам Амирана Гамкрелидзе, марафон особенно важен в регионах проживания этнических меньшинств, где люди получают информацию о вакцинации на родном языке.



Как заявил Гамкрелидзе журналистам во время своего пребывания в Ахалкалаки во время марафона вакцинации, вакцинация является необходимым предварительным условием для победы над пандемией. Он также отметил, что на данном этапе вакцинировано 33 процента взрослого населения страны, что недостаточно.



«У нас один из самых низких показателей охвата в Ахалкалаки, поэтому мы поговорили с врачами. Ничто не может остановить пандемию, кроме вакцинации. 33 процента населения Грузии вакцинированы, по крайней мере 60 процентов взрослого населения должны быть вакцинированы, затем больше, до 80 процентов, если мы хотим положить конец пандемии, снять маски и быть свободными, и чтобы Новый год был хорошим для всех.



Это 5-я волна, сегодня 4000 случаев. На прошлой неделе у нас была небольшая тенденция к снижению, но серьезного спада пока нет. Гибель более 40 человек каждые 24 часа — это трагедия. Вот почему мы должны прививаться друг за друга. Давайте все везде носить маски, избегать собраний. Кроме того, мы не приветствуем большие собрания с какой-либо целью, что является повышенным фактором риска распространения инфекции. Такие волны у нас будут раз в два месяца», — заявил Амиран Гамкрелидзе, добавив, что он выступает за ужесточение регуляций в связи с вакцинацией в стране.





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