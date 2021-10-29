

В Грузии выявлено 3965 новых случаев коронавируса

29.10.2021 10:56





В Грузии выявлено 3965 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4627 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 43 пациента.



За последние 24 часа в стране было проведено 48 513 тестов, в том числе 30 303 — с экспресс-тестом на антигены и 18 210 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,17%, за последние 14 дней — 8,94%, за последние 7 дней — 8,87%.



Всего в Грузии выявлено 711 255 случаев заражения коронавирусом, из которых 652 505 человек выздоровели и 9961 умер.



Всего было проведено 1970 109 прививок, из них 4023 вакцинировались за день.



В режиме карантина находятся 44 человек, в стационаре под наблюдением — 6330 человек, в ковид-гостинице — 1059 человек.



При этом 28 октября в Грузии было выявлено 4009 новых случаев коронавируса, 5177 пациентов выздоровели, 45 умерли.





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