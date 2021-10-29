

Элисо Болквадзе избрана послом мира ЮНЕСКО на второй срок

29.10.2021 13:28





Председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе, по приглашению гендиректора ЮНЕСКО Одри Азулай, принимает участие в амбассадориале ЮНЕСКО в Париже.



На амбассадориале Элисо Болквадзе была избрана послом мира на второй срок.



В рамках амбассадориала ЮНЕСКО, Болквадзе приняла участие в ассамблее, где обсудили важность роли искусства и культуры в обществе, культурного диалога — главного послания мира и гармонии человечеству.



На ассамблее также обсуждались такие глобальные проблемы, как изменение климата и защита океана.



Председатель парламентского комитета по культуре, посол мира ЮНЕСКО Элисо Болквадзе, в рамках амбассадориала в Париже, встретится с представителями сферы культуры, где расскажет об активном участии Грузии как страны, разделяющей ценности ЮНЕСКО.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





