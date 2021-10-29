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Элисо Болквадзе избрана послом мира ЮНЕСКО на второй срок
29.10.2021 13:28
Председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе, по приглашению гендиректора ЮНЕСКО Одри Азулай, принимает участие в амбассадориале ЮНЕСКО в Париже.
На амбассадориале Элисо Болквадзе была избрана послом мира на второй срок.
В рамках амбассадориала ЮНЕСКО, Болквадзе приняла участие в ассамблее, где обсудили важность роли искусства и культуры в обществе, культурного диалога — главного послания мира и гармонии человечеству.
На ассамблее также обсуждались такие глобальные проблемы, как изменение климата и защита океана.
Председатель парламентского комитета по культуре, посол мира ЮНЕСКО Элисо Болквадзе, в рамках амбассадориала в Париже, встретится с представителями сферы культуры, где расскажет об активном участии Грузии как страны, разделяющей ценности ЮНЕСКО.
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