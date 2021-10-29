

В Грузии за прошедшую неделю на дистанционное обучение перешли 218 школ и 415 классов

29.10.2021 16:50





По данным Министерства образования Грузии, за прошедшую неделю, 218 школ и 415 отдельных классов по всей стране перешли на дистанционное обучение.



По данным министерства, за последнюю неделю ковидом заразились 0,9% учителей и 0,3% учащихся:



«Согласно данным полученным на прошлой неделе, на дистанционное обучение по всей Грузии перешли 218 школ и 415 отдельных классов, что также является относительно более низким показателем по сравнению с данными предыдущей недели. Процесс вакцинации учителей и школьной администрации все еще продолжается. На данном этапе вакцинированы 69,6%.



Министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям для предотвращения распространения коронавируса в школах», — сказано в сообщении.



По данным ведомства, учителя также активно проходят тестирование на Covid-19. Как только в школах обнаруживается случай заражения, школа переходит на дистанционное обучение.



«Министерство образования вновь призывает все школьное сообщество максимально следовать рекомендациям сектора здравоохранения, активно участвовать в процессе вакцинации.



В свою очередь общеобразовательные учреждения сделают все возможное, чтобы соблюдать рекомендации сектора здравоохранения и создавать безопасную среду. За этим процессом следят представители ресурсных образовательных центров и министерства», — заявили в министерстве.



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