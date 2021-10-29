

Хатуна Майсурадзе: из Гудауты в арбитры ФИФА

29.10.2021 19:58









15-20 лет назад я не раз слышал о ней, как о гандболистке тбилисского клуба «Мартве»(1997-2006 гг), в последние 10 лет нередко видел ее в качестве арбитра на матчах в Грузии, иногда и на международных матчах. Мое знакомство с ней состоялось в июле 2019 года в Тбилиси, где тогда состоялся Первый Международный футбольный турнир имени легендарного комментатора и прекрасного артиста Котэ Махарадзе ( 1926-2002 ), в котором приняли участие сборные журналистов Украины, Литвы, Турции, Армении, Азербайджана и Грузии.





Организаторами турнира были основатель и играющий тренер сборной журналистов Грузии, медияофицер УЕФА Мамука Кварацхелия и президент Ассоциации спортивных журналистов страны Михаил Абаишвили при содействии Федерации футбола Грузии, тогдашнего министерства образования, науки, культуры и спорта и знаменитого винного завода "Оками" (директор завода Важа Озашвили).



Матчи турнира прошли в Тбилиси на стадионе им.бывшего футболиста и экс-директора "Динамо" Тбилиси, менеджера УЕФА по взаимоотношениям с национальными федерациями Давида Петриашвили ( погиб в декабре 2015 года в ДТП в Тбилиси ). За матчами сборных журналистов Украины, Армении, Азербайджана, Литвы, Турции и Грузии наблюдали выдающиеся футболисты Реваз Дзодзуашвили (вице-чемпион Европы 1972 и бронзовый призер Олимпиады 1972 ), Тенгиз Сулаквелидзе(вице-чемпион Европы 1988, бронзовый призер Олимпиады 1980,победитель Кубка Кубков Европы 1981 ), Отари Габелия (лучший вратарь СССР 1979 , победитель Кубка Кубков Европы 1981), ученик Котэ Махарадзе, комментатор-рекордсмен Джамлет Хухашвили(ему 77 лет, из них 57- работает телерадиокомментатором). Все они отмечали квалифицированное судейство женщин-арбитров- матчи турнира обслуживали Хатуна Майсурадзе, Мзевинар Шарашанидзе, Вика Сахурия и Софико Рижамадзе. Привлечение на турнир арбитров-женщин, их профессиональный уровень и манера общения создавали на поле спокойную атмосферу среди журналистов-футболистов, а эпизоды с эмоциями коллег умело погашали арбитры.



На днях автор этих строк попросил Хатуну рассказать как она стала футбольным арбитром.



-Вы играли в гандбол, были чемпионкой Грузии, а потом стали футбольным арбитром!



- Я родилась в 1982 году в Гудаутском районе, наша семья жила в Ахалсопели до сентября1992 года. С детства я играла в футбол с мальчиками на поляне, которая была около нашего дома в селе. Тогда футбол был везде очень популярен, в том числе и в Гудаутском районе, который дал футболу немало классных футболистов... Мои родители-отец Тамаз и мама Марина не очень противились тому, чтобы я играла в футбол, они смотрели на это как на детскую забаву дочери.В августе 1992 года , после начала войны (



- Родители остались в Гудаутском районе?



-Да, они остались в Гудаутском районе, ведь многие тогда надеялись, что война скоро закончится и жизнь вернется в нормальное русло. В начале сентября нам сообщили, что какие-то воруженные лица в Гудаутском районе похитили отца Тамаза из родного дома, гуманитарные и общественные организации долго пытались узнать об его судьбе, позже стало известно, что он, абсолютно мирный человек, был убит в Гудаутском районе теми, кто его похитил . Моя мама в начале октября 1992 года при помощи добрых людей и сотрудников гуманитарных организаций сумела покинуть Гудаутский район. С тех пор мы живем в Тбилиси, в 1996 году –мне тогда было 14 лет-я занялась гандболом.



-- А в женский футбол не пробовали?



- Как не пыталась, играла у тренера Валико Твалчрелидзе. Но потом вместе подругами решила заняться гандболом, 9 лет (1997-2006 гг) выступала в тбилисской команде «Мартве», становилась чемпионкой Грузии. Кстати, за ту команду выступала и моя близкая подруга Лана Маргиани-уроженка Очамчирского района. Она в последние годы является менеджером Федерации гандбола Грузии по работе с женскими сборными.



После завершения карьеры гандболистки я работала инструктором по футболу в программе, которую осуществлял медиаофицер УЕФА Мамука Кварацхелия. С декабря 2006 года занялась судейством в футболе: тогда УЕФА просила Федерации футбола разных стран побольше внимания уделять женскому футболу и привлечению женщин в судейский корпус на матчи и мужских, и женских турниров. Легендарный арбитр ФИФА Анатолий Мильченко ( 1938-2011) , признанный лучшим аритром Грузии 20-го века ( он родился и вырос в Боржоми в семье переселенцев из Украины, в 1961-1993 годах проживал в Сухуми, затем в Киеве и Тбилиси –прим.автора) посоветовал мне заняться судейством и именно по его просьбе и рекомендации я в декабре 2006 года отсудила первый матч в качестве бокового арбитра. Потом все пошло своим чередом-я интенсивно поддерживала форму, работала над собой, судила матчи чемпионата и Кубка Грузии среди мужчин, а позже и среди женщин, настал период и моего судейства и в международных матчах –юниорских, а затем и взрослых команд. Сперва я получила звание судьи национальной категории, а с 2011 года- ассистент арбитра ФИФА. Из наших арбитров- женщин хочу выделить многоопытную Кетеван Гаипарашвили, а также молодых Софико Ржамадзе, Вику Сахурия и Мзевинар Шарашанидзе. Есть также несколько совсем молодых и перспективных арбитров, которые имеют шансы и возможность стать квалифицированными арбитрами-я буду очень рада за них.



- Нетрудно ли судить матчи мужских футбольных команд, бывали ли конфликты и курьезы?



-Судить сложно и женский, и мужской футбол - ведь надо знать не только правила, но иметь и хорошую физическую подготовку, чтобы успевать за темпом игры, но еще более важно иметь спокойный и тактичный тон в общении с игроками-мужчинами и женщинами. Бывали , конечно, и споры, и курьезы, но потом все становилось на свои места.



- По правилам, вы можете судить международные матчи до 45 лет, а в Грузии –до 47 лет. А потом чем намерены заняться?



- Мне пока 39 лет, до ухода на судейскую пенсию еще много лет ( смеется). Я останусь в футболе, в каком качестве – покажет время. Но я не жалею, что стала арбитром, это сложная и ответственная профессия, но очень интересная и это моя жизнь. Спасибо моей маме Марине и сестре Софико (они живут в Тбилиси ) , моим близким и друзьям за понимание и поддержку.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии В последние два десятилетия в разных странах все чаще и чаще можно увидеть, как женщины-арбитры судят матчи не только женских футбольных команд, но и игры мужских клубов и сборных-национальных, молодежных и юношеских. Если в конце 20-го –начале 21 века появление женщин-арбитров для многих футболистов и поклонников создавало дополнительный ажиотаж, то в последние годы к этому почти все привыкли как к интересной и полезной практике, хотя какой-то ажиотаж вокруг матчей с женщинами –арбитрами тех или иных игр все равно есть. В Грузии, в стране с богатейшими футбольными традициями, и в предыдущие десятилетия, и тем более в настоящее время были и есть женщины –арбитры, которые судят матчи и женских, и мужчких команд. Сегодня я хотел бы познакомить читателей с 39-летней Хатуной Майсурадзе-одной из самых успешных грузинских женщин-арбитров.15-20 лет назад я не раз слышал о ней, как о гандболистке тбилисского клуба «Мартве»(1997-2006 гг), в последние 10 лет нередко видел ее в качестве арбитра на матчах в Грузии, иногда и на международных матчах. Мое знакомство с ней состоялось в июле 2019 года в Тбилиси, где тогда состоялся Первый Международный футбольный турнир имени легендарного комментатора и прекрасного артиста Котэ Махарадзе ( 1926-2002 ), в котором приняли участие сборные журналистов Украины, Литвы, Турции, Армении, Азербайджана и Грузии.Организаторами турнира были основатель и играющий тренер сборной журналистов Грузии, медияофицер УЕФА Мамука Кварацхелия и президент Ассоциации спортивных журналистов страны Михаил Абаишвили при содействии Федерации футбола Грузии, тогдашнего министерства образования, науки, культуры и спорта и знаменитого винного завода "Оками" (директор завода Важа Озашвили).Матчи турнира прошли в Тбилиси на стадионе им.бывшего футболиста и экс-директора "Динамо" Тбилиси, менеджера УЕФА по взаимоотношениям с национальными федерациями Давида Петриашвили ( погиб в декабре 2015 года в ДТП в Тбилиси ). За матчами сборных журналистов Украины, Армении, Азербайджана, Литвы, Турции и Грузии наблюдали выдающиеся футболисты Реваз Дзодзуашвили (вице-чемпион Европы 1972 и бронзовый призер Олимпиады 1972 ), Тенгиз Сулаквелидзе(вице-чемпион Европы 1988, бронзовый призер Олимпиады 1980,победитель Кубка Кубков Европы 1981 ), Отари Габелия (лучший вратарь СССР 1979 , победитель Кубка Кубков Европы 1981), ученик Котэ Махарадзе, комментатор-рекордсмен Джамлет Хухашвили(ему 77 лет, из них 57- работает телерадиокомментатором). Все они отмечали квалифицированное судейство женщин-арбитров- матчи турнира обслуживали Хатуна Майсурадзе, Мзевинар Шарашанидзе, Вика Сахурия и Софико Рижамадзе. Привлечение на турнир арбитров-женщин, их профессиональный уровень и манера общения создавали на поле спокойную атмосферу среди журналистов-футболистов, а эпизоды с эмоциями коллег умело погашали арбитры.На днях автор этих строк попросил Хатуну рассказать как она стала футбольным арбитром.- Я родилась в 1982 году в Гудаутском районе, наша семья жила в Ахалсопели до сентября1992 года. С детства я играла в футбол с мальчиками на поляне, которая была около нашего дома в селе. Тогда футбол был везде очень популярен, в том числе и в Гудаутском районе, который дал футболу немало классных футболистов... Мои родители-отец Тамаз и мама Марина не очень противились тому, чтобы я играла в футбол, они смотрели на это как на детскую забаву дочери.В августе 1992 года , после начала войны ( детали в статье ) , родители решили вывезти меня и мою старшую сестру Софико из зоны вооруженного конфликта-при помощи друзей и работников соответствующих международных организаций я и сестра вылетели из Гудаутского аэродрома. Мне было 10 лет, я все хорошо помню.-Да, они остались в Гудаутском районе, ведь многие тогда надеялись, что война скоро закончится и жизнь вернется в нормальное русло. В начале сентября нам сообщили, что какие-то воруженные лица в Гудаутском районе похитили отца Тамаза из родного дома, гуманитарные и общественные организации долго пытались узнать об его судьбе, позже стало известно, что он, абсолютно мирный человек, был убит в Гудаутском районе теми, кто его похитил . Моя мама в начале октября 1992 года при помощи добрых людей и сотрудников гуманитарных организаций сумела покинуть Гудаутский район. С тех пор мы живем в Тбилиси, в 1996 году –мне тогда было 14 лет-я занялась гандболом.- Как не пыталась, играла у тренера Валико Твалчрелидзе. Но потом вместе подругами решила заняться гандболом, 9 лет (1997-2006 гг) выступала в тбилисской команде «Мартве», становилась чемпионкой Грузии. Кстати, за ту команду выступала и моя близкая подруга Лана Маргиани-уроженка Очамчирского района. Она в последние годы является менеджером Федерации гандбола Грузии по работе с женскими сборными.После завершения карьеры гандболистки я работала инструктором по футболу в программе, которую осуществлял медиаофицер УЕФА Мамука Кварацхелия. С декабря 2006 года занялась судейством в футболе: тогда УЕФА просила Федерации футбола разных стран побольше внимания уделять женскому футболу и привлечению женщин в судейский корпус на матчи и мужских, и женских турниров. Легендарный арбитр ФИФА Анатолий Мильченко ( 1938-2011) , признанный лучшим аритром Грузии 20-го века ( он родился и вырос в Боржоми в семье переселенцев из Украины, в 1961-1993 годах проживал в Сухуми, затем в Киеве и Тбилиси –прим.автора) посоветовал мне заняться судейством и именно по его просьбе и рекомендации я в декабре 2006 года отсудила первый матч в качестве бокового арбитра. Потом все пошло своим чередом-я интенсивно поддерживала форму, работала над собой, судила матчи чемпионата и Кубка Грузии среди мужчин, а позже и среди женщин, настал период и моего судейства и в международных матчах –юниорских, а затем и взрослых команд. Сперва я получила звание судьи национальной категории, а с 2011 года- ассистент арбитра ФИФА. Из наших арбитров- женщин хочу выделить многоопытную Кетеван Гаипарашвили, а также молодых Софико Ржамадзе, Вику Сахурия и Мзевинар Шарашанидзе. Есть также несколько совсем молодых и перспективных арбитров, которые имеют шансы и возможность стать квалифицированными арбитрами-я буду очень рада за них.-Судить сложно и женский, и мужской футбол - ведь надо знать не только правила, но иметь и хорошую физическую подготовку, чтобы успевать за темпом игры, но еще более важно иметь спокойный и тактичный тон в общении с игроками-мужчинами и женщинами. Бывали , конечно, и споры, и курьезы, но потом все становилось на свои места.- Мне пока 39 лет, до ухода на судейскую пенсию еще много лет ( смеется). Я останусь в футболе, в каком качестве – покажет время. Но я не жалею, что стала арбитром, это сложная и ответственная профессия, но очень интересная и это моя жизнь. Спасибо моей маме Марине и сестре Софико (они живут в Тбилиси ) , моим близким и друзьям за понимание и поддержку.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



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