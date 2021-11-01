

В Грузии выявлен 2141 новый случай коронавируса

01.11.2021 10:53





В Грузии выявлен 2141 новый случай коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровел 5081 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 44 пациента.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране: за последние 14 дней — 8,94%, за последние семь дней — 8,83%.



Всего в Грузии выявлено 721 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 665 599 человек выздоровели и 10 089 умерли.



При этом 31 октября в Грузии было выявлено 3382 новых случая коронавируса, 5389 пациентов выздоровели и 42 умерли.





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