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Грузия получила препарат от Covid-19 из Германии
01.11.2021 15:01
Правительство Федеративной Республики Германии передало Грузии моноклональные антитела, которые являются препаратом от коронавируса для тяжелых пациентов. Страна получила 3000 доз касиривимаба и имдевимаба. Об этом Report.ge сообщили в Минздраве.
Моноклональные антитела будут использоваться для лечения пациентов, инфицированных тяжёлой формой Covid-19.
«Моноклональные антитела очень важны для лечения наших пациентов. В Грузии уже подготовлен протокол, согласно которому наши пациенты будут получать моноклональные антитела», - сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Препарат в Грузию доставлен при активной поддержке посольства Германии.
«Этот препарат предназначен для пациентов, инфицированных коронавирусом, у которых заболевание протекает в сложных формах. Но я также хотел бы упомянуть, что одним из основных инструментов борьбы с пандемией является вакцинация», - сказал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
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