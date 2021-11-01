

Каладзе: Оппозиция имеет право проводить акцию, главное, чтобы все было в рамках закона

01.11.2021 15:26





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, оппозиция имеет право на акцию, но все должно быть в рамках закона.



«Акция — их право. Они имеют право проводить акцию. Главное, чтобы все было в рамках закона. Что касается моего отношения, то мое отношение будет дело, проекты в столице и, конечно, я собираюсь продолжить работу в течение следующих четырех лет», — заявил Каладзе.



Оппозиция анонсировала акцию 6 ноября.













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