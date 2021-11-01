|
|
|
Каладзе: Оппозиция имеет право проводить акцию, главное, чтобы все было в рамках закона
01.11.2021 15:26
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, оппозиция имеет право на акцию, но все должно быть в рамках закона.
«Акция — их право. Они имеют право проводить акцию. Главное, чтобы все было в рамках закона. Что касается моего отношения, то мое отношение будет дело, проекты в столице и, конечно, я собираюсь продолжить работу в течение следующих четырех лет», — заявил Каладзе.
Оппозиция анонсировала акцию 6 ноября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна