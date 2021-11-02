

В Грузии выявлено 5553 новых случая коронавируса

02.11.2021 10:44





В Грузии выявлено 5553 новых случая коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю за заболеваниями.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4223 человека. 47 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



По данным stopcov.ge, за последние 24 часа в стране был проведен 48 901 тест, в том числе 36 630 — с экспресс-тестом на антигены и 12 271 тест — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 11,36%, за последние 14 дней — 9,02%, за последние семь дней — 9,06%.



Всего в Грузии выявлен 726 941 случай заражения коронавирусом, из которых 669 822 человек вылечились и 10 136 умерли.



Всего было проведено 1 982 593 прививок, при этом за день вакцинированы 3 369 человек.



В режиме карантина находятся 33 человека, в стационаре под наблюдением — 6 493 человека, в ковид-гостинице 1 103 человека.



При этом 1 ноября в Грузии был выявлен 2141 новый случай коронавируса, выздоровел 5081 пациент и 44 скончались.





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