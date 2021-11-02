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В Тбилиси завершился ремонт Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе
02.11.2021 12:33
Выставочные пространства Национальной галереи Димитрия Шеварднадзе в Тбилиси полностью отремонтированы, сообщает министерство культуры Грузии.
Три выставочных зала, в том числе, зал Пиросмани, оборудованы в соответствии с современными музейными стандартами, отмечают в ведомстве.
Ремонт начался 9 сентября этого года и завершился 15 октября. Основной проблемой были поврежденные из-за дождей стены.
Министерство также отмечают «новую выставочную политику Национальной галереи»: выставочное пространство открыто для современных художников разных поколений и отличающимся художественным мышлением.
«Таким образом, Национальная галерея полностью вернула свою первоначальную функцию галереи», — сказано в сообщении министерства.
Первый этаж Национальной галереи обычно будет полностью занят для выставок проектов.
На втором этаже 2 ноября откроется обновленная постоянная выставка работ Нико Пиросманашвили.
Выставка будет продолжатся до тех пор, пока у Художественного музея имени Шалвы Амиранашвили не появятся соответствующие, технически полностью оборудованные выставочные площади и здание.
Помимо выставки Пиросмани, будет организована ретроспективная выставка известного грузинского художника Ираклия Парджиани, а на следующем этапе в галерею с новой выставкой вернется «Грузинский модернизм».
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