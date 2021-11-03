

В Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса, 3818 пациентов выздоровели

03.11.2021 10:58





В Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3818 человек. 49 пациентов умерли от коронавируса за сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 58 291 тест, в том числе 36 465 — с экспресс-тестом на антигены и 21 826 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,33%, за последние 14 дней — 9,13%, за последние семь дней — 9,46%.



Всего в Грузии выявлено 732 965 случаев заражения коронавирусом, из которых 673 640 человек выздоровели и 10 185 умерли.



Всего было проведено 1 986 729 прививок, из них 3 868 — за день.



В режиме карантина находятся 33 человека, в стационаре под наблюдением — 6 546 человек, в ковид-гостинице — 1091 человек.



При этом 2 ноября в Грузии было выявлено 5553 новых случая коронавируса, 4223 пациента выздоровели, 47 умерли.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





