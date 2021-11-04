

В Грузии выявлено 5206 новых случаев коронавируса

04.11.2021 11:16





В Грузии выявлено 5206 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



4648 человек в стране выздоровели за последние 24 часа. За последние сутки от коронавируса умерли 53 пациента.



За последние 24 часа в стране было проведено 48 615 тестов, в том числе 32 423 — с экспресс-тестом на антигены и 16 192 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,71%, за последние 14 дней — 9,34%, за последние семь дней — 9,77%.



В Грузии выявлен 738 171 случай заражения коронавирусом, из которых 678 288 человек выздоровели и 10 238 умерли.



Всего вакцинирован 1 990 501 человек, за день вакцинированы 3 469 человек.



В режиме карантина находится 37 человек, в стационаре под наблюдением — 6 648 человек, в ковид-гостинице — 1 159 человек.



При этом 3 ноября в Грузии было выявлено 6024 новых случая коронавируса, 3818 пациентов выздоровели, 49 умерли.





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