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В Грузии выявлено 5206 новых случаев коронавируса


04.11.2021   11:16


В Грузии выявлено 5206 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

4648 человек в стране выздоровели за последние 24 часа. За последние сутки от коронавируса умерли 53 пациента.

За последние 24 часа в стране было проведено 48 615 тестов, в том числе 32 423 — с экспресс-тестом на антигены и 16 192 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,71%, за последние 14 дней — 9,34%, за последние семь дней — 9,77%.

В Грузии выявлен 738 171 случай заражения коронавирусом, из которых 678 288 человек выздоровели и 10 238 умерли.

Всего вакцинирован 1 990 501 человек, за день вакцинированы 3 469 человек.

В режиме карантина находится 37 человек, в стационаре под наблюдением — 6 648 человек, в ковид-гостинице — 1 159 человек.

При этом 3 ноября в Грузии было выявлено 6024 новых случая коронавируса, 3818 пациентов выздоровели, 49 умерли.

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