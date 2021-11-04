

Группа экспертов по вакцинации рекомендовала введение бустерной дозы лицам старше 18 лет

04.11.2021 14:04





По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, группа экспертов по вакцинации дала положительную рекомендацию касательно вакцинации бустерной дозой лиц старше 18 лет.



По словам Габуния, это первая одобрительная рекомендация, которую Совет по вакцинации должен рассмотреть дополнительно. Согласно рекомендации группы экспертов, она распространяется на людей, вакцинированных Pfizer, Sinopharm и Sinovaс, а также на вакцинированных Astrazeneca:



На данном этапе в Грузии бустерную дозу могут получить граждане старше 50 лет через шесть месяцев после второй прививки. А также лица имеющие хронические заболевания и люди, чья профессиональная деятельность связана с повышенным риском заражения. Кроме того, бустерную дозу могут получить граждане отправляющиеся за границу.



По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, на данный момент бустерную дозу ввели 2700 гражданам.



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