

Гамкрелидзе: 98,5% умерших от ковида с 15 марта по 30 сентября не были вакцинированы

04.11.2021 14:07





По словам директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, 98,5% умерших от коронавируса с 15 марта по 30 сентября не были вакцинированы. Об этом Гамкрелидзе заявил сегодня, 4 ноября.



Он зачитал результаты исследования вакцинации согласно которым, у полностью вакцинированных лиц эффективность защиты вакцины от коронавируса в этот период составляет 90%.



«Вероятность заражения полностью вакцинированных лиц в период до 30 сентября, согласно нашему исследованию, на 9,87% меньше, чем у невакцинированных.



В течение этого времени, включая 30 сентября, в стране были полностью вакцинированы 814 851 человек, из которых инфицировались коронавирусом 11 403 человека.



Всего с 15 марта в стране было госпитализировано 53 767 человек, и только 1 386 вакцинированным людям потребовалась госпитализация.



Защита от летального исхода: с 15 марта, когда в стране началась вакцинация, к сожалению, в период до 30 сентября в стране от коронавируса скончались в общей сложности 5 469 человек. В этом случае 98,95% не были вакцинированы.



По его словам, указанные цифры объединяют данные о лицах, вакцинированных всеми четырьмя вакцинами, которые были доступны в стране», — заявил Гамкрелидзе.



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