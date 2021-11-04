

Гамкрелидзе: На сегодняшний день вакциной от коронавируса полностью привиты 106 детей

04.11.2021 14:17





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, на сегодняшний день вакциной от коронавируса полностью привиты 106 детей в возрасте от 12 до 15 лет.



Как заявил Амиран Гамкрелидзе после заседания Координационного совета, для Совета по иммунизации подготовлено решение научного комитета, которое касается детей в возрасте от 12 до 15 лет.



«Думаю, завтра-послезавтра состоится заседание Совета по иммунизации, это уже прерогатива Совета по иммунизации, а не Координационного совета. Совет по иммунизации примет соответствующее решение. Вы также знаете, что когда мы разрешили вакцинацию 16-17-летних, чуть более 10 000 подростков этого возраста вакцинировались препаратом Pfizer», — заявил Гамкрелидзе.



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