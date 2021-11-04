

По данным за март-сентябрь, защита среди вакцинированных составляет 90%, среди умерших от вируса 98,95% пациентов были непривиты

04.11.2021 14:53





Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе представил на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета данные за март-сентябрь по эффективности вакцин против коронавируса.



Я хочу дать вам хотя бы несколько посылов о том, как защищает вакцина против COVID-19. Анализ проведен по сентябрь включительно или до 1 октября.



У полностью вакцинированных лиц эффективность защиты вакцины от коронавируса в этот период составляет 90%.



Вероятность заражения полностью вакцинированных лиц в период до 30 сентября, согласно нашему исследованию, на 9,87% меньше, чем у невакцинированных.



В течение этого времени, включая 30 сентября, в стране были полностью вакцинированы 814 851 человек, из которых инфицировались коронавирусом 11 403 человека.



Всего с 15 марта в стране было госпитализировано 53 767 человек, и только 1 386 вакцинированным людям потребовалась госпитализация.



Защита от летального исхода: с 15 марта, когда в стране началась вакцинация, к сожалению, в период до 30 сентября в стране от коронавируса скончались в общей сложности 5 469 человек. В этом случае 98,95% не были вакцинированы.



По его словам, указанные цифры объединяют данные о лицах, вакцинированных всеми четырьмя вакцинами, которые были доступны в стране», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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