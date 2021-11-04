

Марафон вакцинации проведут в десяти городах Грузии

04.11.2021 14:58





Марафон вакцинации от коронавируса проведут не только для жителей сел, но и в городах Грузии, чтобы повысить уровень прививок до 60%.



Координационный совет правительства Грузии и экспертов здравоохранения сегодня приняли решение провести «агрессивную информационную кампанию» для повышения темпов вакцинации, которая в последнее время проходит в стране крайне медленно.



Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил сегодня, что марафон вакцинации проведут в десяти городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Гори, Ахалцихе, Зугдиди, Поти, Озургети.



По словам Гамкрелидзе, в Тбилиси, в Аджарии и в регионе Рача Лечхуми Квемо Сванети показатель вакцинации приближается к 60%, и перед системой здравоохранения стоит задача добиться запланированного охвата .



В настоящее время в Тбилиси привито до 50% взрослого населения, в Аджарии – больше 45% и в сравнительно небольшом регионе Рача-Лечхуми Квемо Сванети также до 45%.



Главный эпидемиолог отметил, что для охвата вакцинации в 60% надо привить Тбилиси еще около 80 тысяч человек, в Батуми до 40-45 тысяч, и до трех тысяч в Рача-Лечхуми.



Также для улучшения показателей эпидемиологи выбрали два района на западе и востоке Грузии — Озургети и Гурджаани, где также планируется привить до 60% жителей.



Сегодня общий процент привившихся в Грузии составляет 33.1% взрослого населения, подтвердил Гамкрелидзе.







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