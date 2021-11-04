

Польша передаст Грузии 468 000 доз вакцины Pfizer

04.11.2021 18:18





Правительство Польши передаст Грузии 468 000 доз ковид-вакцины Pfizer.



По данным Минздрава Грузии, первая партия вакцин уже доставлена Грузию.



«Рад, что в столь сложное время Польша смогла оказать помощь Грузии. Надеюсь, население активно использует эти вакцины, и в конечном итоге мы завершим пятую волну и пандемию с помощью вакцинации. В случае необходимости Польша вновь поможет Грузии», — заявил посол Польши в Грузии Мариуш Мацкиевич.



По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, «это значительная помощь для целевой программы вакцинации».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





