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Польша передаст Грузии 468 000 доз вакцины Pfizer


04.11.2021   18:18


Правительство Польши передаст Грузии 468 000 доз ковид-вакцины Pfizer.

По данным Минздрава Грузии, первая партия вакцин уже доставлена Грузию.

«Рад, что в столь сложное время Польша смогла оказать помощь Грузии. Надеюсь, население активно использует эти вакцины, и в конечном итоге мы завершим пятую волну и пандемию с помощью вакцинации. В случае необходимости Польша вновь поможет Грузии», — заявил посол Польши в Грузии Мариуш Мацкиевич.

По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, «это значительная помощь для целевой программы вакцинации».

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