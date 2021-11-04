|
|
|
Польша передаст Грузии 468 000 доз вакцины Pfizer
04.11.2021 18:18
Правительство Польши передаст Грузии 468 000 доз ковид-вакцины Pfizer.
По данным Минздрава Грузии, первая партия вакцин уже доставлена Грузию.
«Рад, что в столь сложное время Польша смогла оказать помощь Грузии. Надеюсь, население активно использует эти вакцины, и в конечном итоге мы завершим пятую волну и пандемию с помощью вакцинации. В случае необходимости Польша вновь поможет Грузии», — заявил посол Польши в Грузии Мариуш Мацкиевич.
По словам замглавы Минздрава Тамар Габуния, «это значительная помощь для целевой программы вакцинации».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна