

Среди умерших от коронавируса в Грузии только 1% полностью привитых людей

04.11.2021 18:19





В Грузии с начала пандемии умерли 57 полностью вакцинированных от коронавируса пациентов, что составляет 1% смертей от COVID-19. Остальные 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы, сообщил сегодня заместитель руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе.



Он отметил, что в основном умершие привитые люди были пожилого возраста.



Вирусолог пояснил, что если уровень вакцинации в Грузии не повысится, «мы не избавимся от COVID-19» и «коронавирус останется в Грузии навсегда».



За последние 24 часа в Грузии умерло 53 пациентов с коронавирусом, а с начала пандемии число погибших составляет 10 238 человек.



Глава Грузинского национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе также привел статистику, согласно которой, в период с 15 марта по 30 сентября 2021 года в Грузии от коронавируса умерло 5 469 человек. Из них 98.95% не были вакцинированы.



Согласно исследованию, проведенному NCDC во всех регионах Грузии и всех типов вакцин, в возрастной группе 18-59 лет защита от смертельного исхода заболевания в случае вакцинации составляет 99,37%.



В возрастной группе 60 лет и старше защита от смерти в случае вакцинации составляет 97,8%.



При этом вакцина эффективна на 93,4% в случае защиты от госпитализации.



Правительство и эпидемиологи сегодня объявили о начале «агрессивной коммуникационной кампании» для ускорения темпов вакцинации.



Гамкрелидзе отметил, что кроме информационной кампании, будут проведены разные стимулирующие мероприятия для вакцинированных людей, особенно для лиц старше 60 лет, проживающих как в сельской, так и в городской местности.



На данный момент в Грузии полностью вакцинированы 946 395 человек, что составляет 33,1% населения страны.



Несмотря на то, что число заражающихся коронавирусом в последнее время вырос, процесс вакцинации в Грузии серьезно замедлился: 3 ноября привились только 3469 человек.



При этом ранее правительство объявило о плане вакцинировать 30 тысяч человек ежедневно, чтобы к концу 2021 года достичь 60% вакцинации населения страны.



В настоящее время привиться против COVID-19 в Грузии можно препаратами Pfizer, Sinopharm и Sinocav во всех регионах страны.



Из-за низкого спроса в Грузии больше не прививают препаратом AstraZeneca – 1 ноября истек срок годности имевшегося запаса в почти 15 тысяч доз этой вакцины.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





