

Грузия в ближайшие дни присоединится к системе QR-кодов Евросоюза

04.11.2021 18:26

Новости-Грузия



Грузия через несколько дней присоединится к системе QR-кодов Евросоюза. Об этом сегодня сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



«Над этим в основном и работает IT-департамент министерства здравоохранения, министерство юстиции и министерство иностранных дел. Мне известно, что в течение 10 дней Грузия уже должна присоединиться», — сказал Гамкрелидзе.



QR-код или Quick Response, в переводе с английского «код быстрого реагирования», это двухмерный штрих-код. Набор черных квадратов на белом фоне приспособлен для быстрого считывания и распознавания с помощью фотокамер. Таким образом информацию разного рода зашифровывают в удобном для чтения машиной формате.



Начиная с лета граждане Грузии часто жаловались на то, что не могут использовать QR-код своей ковид-карты, чтобы подтвердить вакцинацию в странах Европы.



В Грузии получить QR-код можно после прохождения полной вакцинации двумя прививками. Его можно найти и скачать на портале Минздрава covidpass.moh.gov.ge – он работает с 14 сентября.



Код появляется на сайте спустя две недели после последней прививки.



С помощью этой платформы власти рассчитывают поэтапно внедрить в стране систему ковид-пропусков.



«Зеленый статус» будет присваиваться тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; тем, кто в течение последних 72 часов получил отрицательный результат ПЦР-теста; тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом; тем, кто дважды вакцинирован.



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