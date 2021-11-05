

Отчет: По состоянию на 1 октября в Грузии зафиксировано 90 680 случаев заражения коронавирусом

05.11.2021 11:33





Согласно отчету Национального центра контроля заболеваний Грузии, по состоянию на 1 октября 2021 года в стране зафиксировано 90 680 случаев заражения коронавирусом среди лиц в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 14,8% от общего числа инфицированных.



Согласно отчету, стационарное лечение потребовалось 7 708 детям (8,5% инфицированных детей), в том числе 8 случаях был зафиксирован летальный исход. Госпитальная летальность составляет 0,1%.



Вместе с тем, самая высокая летальность в возрасте до 18 лет зафиксирована в октябре-декабре 2020 года и в июле-сентябре 2021 года.



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