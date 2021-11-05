

В Грузии выявлено 5340 новых случаев коронавируса, 3631 пациент выздоровел

05.11.2021 11:45





В Грузии выявлено 5340 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровел 3631 человек. 62 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 55 301 тест, в том числе 32 544 — с экспресс-тестом на антигены и 22 757 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 9,66%, за последние 14 дней — 9,45%, за последние семь дней — 9,99%.



Всего в Грузии выявлено 743 511 случаев заражения коронавирусом, из которых 681 919 человек выздоровели, а 10 300 умерли.



Всего вакцинированы 1 995 150 человек, за день привиты 4 063 человека.



В режиме карантина находятся 36 человек, под наблюдением в стационаре — 6 666, в ковид-гостинице — 1 242 человека.



При этом 4 ноября в Грузии было выявлено 5206 новых случаев коронавируса, 4648 пациентов выздоровели, 53 умерли.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





