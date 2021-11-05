

В период пандемии в Грузии от коронавируса умерли 117 сотрудников сферы здравоохранения

05.11.2021 12:13





Согласно отчету Национального центра контроля заболеваний Грузии, по положению на 1 октября 2021 года, среди инфицированных коронавирусом 6,4% составляют работники сферы здравоохранения.



Что касается летальности, как говорится в отчете, в период пандемии от коронавируса скончались 117 сотрудников сферы здравоохранения, что составляет 0,3% от общего числа инфицированного медперсонала. Из умерших 40,2% - это мужчины, 59.8% - женщины. Возрастная группа от 30 до 70 лет составляет 68,4% умерших.



52,1% умерших медиков – это работники стационаров, «температурных центов», ковид или онлайн клиник, и все они были сотрудниками приемных стационаров, отделений интенсивной терапии и реанимации.



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