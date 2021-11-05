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Смертность от COVID-19 на миллион жителей в Грузии является самой высокой в ​​регионе
05.11.2021 14:11
Согласно отчету Национального центра по контролю заболеваний, смертность от COVID-19 на миллион жителей в Грузии является самой высокой в регионе.
Показатель смертности от COVID-19 на миллион населения в Грузии составляет 2399 человек. Об этом говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний «COVID-19 в Грузии (седьмой обзор)», который был опубликован на сайте центра.
Согласно отчету, отражающему данные на 1 октября, по этому индикатору в Грузии самое худшее положение в мире, ее опережает Босния и Герцеговина, Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия.
У Азербайджана, Турции и Армении данные лучше, чем у Грузии.
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