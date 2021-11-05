

Кондра восхищается игрой Лукаку и Кварацхелия и желает стать классным футболистом

05.11.2021 18:58









Среди таких талантливых ребят немало детей наших соотечественников,проживающих в других странах. Сегодня познакомлю вас с одним из них –с проживающим в Москве Кондра (Кондратием) Кикалишвили-Аксентьевым . Кондра выступает в командах «ФШМ Лужники» и функционирующей в Москве Академии легендарного испанского клуба «Барселона». Кроме футбола, он увлекается теннисом и шахматами.





-Кондра, вы, оказывается, в восторге от игрока сборной Бельгии Лукаку и футболиста сборной Грузии Хвичи Кварацхелия?



- Я сам,вживую на стадионе видел игру Лукаку на ЧМ 2018 года, он блестящий футболист. Я в восторге от его игры, техники и мастерства. Видел игру и Рональдо(2017 год), не только видел, но и стоял рядом с ним-минуту пообщался, это было здорово. Что касается Хвичи Кварацхелия, 2,5 года назад мой отец Анзори познакомил меня с ним-тогда Хвича играл в московском «Локомотиве»( с июля 2019 года Кварацхелия выступает за казанский «Рубин»-прим.автора), я пожал ему руку, никогда не забуду этот день. Все это происходило на стадионе в присутствии отца и тренера Юрия Павловича Семина. Хвича любит обводить, имеет отличную скорость, мне нравится такая игра, я сам люблю обводить, убегать от защитников и забивать(смеется) . Хочу сказать Хвиче- я восхищен твоей игрой, против тебя защитники часто грубят, но ты уходишь от них на такой скорости, которую я люблю. Многие мои родственники, друзья и товарищи любят тебя как техничного футболиста.



- Сколько лет играете в футбол, как попали в Академию Барселоны?



- Мне 8, 5 лет, я уже 4 года играю в футбол, начинал в команде «ФШМ-Лужники», там хорошие футболисты и тренеры, очень комфортно . В последние 3 года играю также одновременно в московской команде «Академия Барселона» , выступаю на турнирах, несколько раз становился бомбардиром, спасибо ребятам-без их пасов трудно было бы столько забивать. В команде «Академия Барселона» одним из моих тренеров является известный в прошлом футболист, чемпион мира среди юношей Ираклий Геленава, думаю, вы его знаете( уроженец Сухуми Ираклий Геленава в составе юношеской сборной СССР в 1987 году стал чемпионом мира - прим.автора). Кстати, спортивным директором «Академии Барселоны» является бывший футболист Вахтанг Моргошия, вы, наверно, помните его.



- Вы также играете в теннис и шахматы, не устаете?



- У меня все расписано по часам, отец Анзори и мама Надя создают мне условия для того, чтобы я успевал. Главное в моей жизни-это футбол, все подстраиваю под график футбольных тренировок и игр, в свободное время играю в большой теннис и шахматы. Мой отец несколько лет назад познакомил с великим теннисистом Александром Метревели (финалист Уимблдона 1973 года в одиночном разряде, финалист Уимблдона 1968 и 1970 годов в смешанной паре-вместе с Ольгой Морозовой-прим. автора), он дал мне советы, как правильно играть. А в шахматы я играю в Центре Анатолия Карпова, шахматы мне позволяют сосредоточиться , больше думать.





- Я видел кадры, как вы читаете стихи на грузинском для знаменитой певицы Тамрико Гвердцители?



- Могу и вам прочитать, лично для вас, дядя Тенгиз( Кондра прочитал пару стихотворений известных грузинских поэтов). В Москве я учу грузинский не только в разговоре с отцом, но и с репетитором- учителем грузинского языка, прекрасным человеком Давидом Пертенава (внук Давида Пертенава- председателя Спорткомитета Грузии в 1975-1982 гг-прим.автора). Я хорошо знаю русский, неплохо освоил английский, люблю читать, хотя для этого времени остается немного-футбол, шахматы, теннис. На будущий год хочу пойти в секцию грузинских танцев, танцы зажигают, радуют.



-Весной будущего года в Барселоне состоится чемпионат детских и юношеских команд-действующих в разных странах «Академий Барселоны» , вы хотите попасть туда?



- Если тренеры доверят мне и включать в состав нашей возрастной команды , то постараюсь и там забить много мячей. Я смотрю как мой отец играет среди ветеранов и любуюсь тем, как взрослые дяди технично обводят, дают пасы. Хочу обрадовать отца-ветерана футбола, порадовать маму, тренеров в «Академии Барселоны» и ребят по команде, а также друга семьи , великого скульптора Зураба Церетели. А летом будущего года приеду в Тбилиси, в Ваке у нас квартира, из-за пандемии этим летом не смогли поехать, в 2022 году приедем. Хочу побывать на матчах тбилисского «Динамо» , за которую всю жизнь болел мой отец.



В свою очередь Анзори (по паспорту Иосиф) Кикалишвили-Аксентьев рассказал автору этих строк, что «надеется на то, что сын Кондра станет футболистом». «Сына я назвал Кондрой в честь моего деда Кондра, он и мой отец Иосиф очень любили футбол, это передалось мне, я всю жизнь играю в футбол, хотя учеба и работа оказались на первом плане, но футбол –это на всю жизнь. Сын сам выбрал футбол, видя мое футбольное окружение, мое общение с именитыми грузинскими и российскими футболистами и тренерами»,- отметил Анзори. Он родился в Батуми, его отец и дед родом из села Кулишкари Зугдидского района, Иосиф и Кондра участвовали в войне с фашистской Германией. Анзори является кандидатом юридических наук, был руководителем аспирантуры и докторантуры Дипакадемии МИД СССР (в середине 1980-х годов), руководителем культурной программы Олимпийских Игр в Москве (1980) , с конца 1980-х годов бизнесмен,меценат спорта, основатель и президент ассоциации «21 век» . В предыдущие 35 лет Анзори неоднократно оказывал мецентскую помощь спортсменам Грузии- фк «Динамо» Тбилиси, сборной Грузии, тяжелоатлетам, шахматистам, теннисистам, он дружил с легендарными комментаторами Котэ Махарадзе (1926-2002) и Николаем Озеровым (1922-1997), с ныне покойными футбольными звездами Давидом Кипиани (1951-2021), Рамазом Шенгелия (1957-2012) , по-прежнему дружит с Владимиром Гуцаевым, Ревазом Дзодзуашвили, Александром Чивадзе, Муртазом Хурцилава, Отари Габелия.

«Надеюсь, что рано или поздно футбольная сборная Грузии получит право выступать в финальной части ЧМ и ЧЕ, надеюсь дожить до этого дня»,- сказал Анзор.





Автор этих строк побеседовал также со спортивным директором функцинорующей в Москве Академии Барселоны , бывшим футболистом московского и ставропольского «Динамо», бронзовым призером чемпионата РФ 2008 года Вахтангом Моргошия.



-Вахтанг, расскажите о вашей Академии и наших соотечественниках в Академии.



- Наша Академия-единственная лицензированная Академия Барселоны на территории бывшего СССР. В ней сейчас обучается 320 детишек в возрасте от 6 до 16 лет, до пандемии было 360 детей. Попасть в Академию могут талантливые и трудолюбивые дети, мы имеем отличную инфраструктуру (стадионы), прекрасные условия для тренировок и подготовки юных футболистов. Команды нашей Академии играют в московских, всероссийских и международных турнирах, в июне в первенстве Москвы отличился Кондра Кикалишвили- он забил шесть голов, показав хороший дриблинг и скорость, он стал бомбардиром турнира. Если Кондра продолжит так же усердно тренироваться, то у него есть все данные стать хорошим футболистом.



В Академии играют ребята разных национальностей, в том числе и несколько наших соотечественников. В апреле 2022 года в Барселоне пройдет международный турнир с участием команд из десятков стран, в которых есть Академии Барселоны. Наиболее отличившихся участников турнира оставят в Испании для повышения мастерства. Надеюсь, что и воспитанники нашей Академии попадут в число тех, кто отличится в предстоящем турнире-неофициальном чемпионате мира среди команд Академии Барселоны.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория

Футбол знакомит и сближает сотни миллионов людей –граждан разных стран. Несмотря на то, что ряд видов спорта в последние годы стали очень популярными, футбол остается самым массовым видом спорта, который влечет в спортшколы десятки миллионов детей независимо от их национального, религиозного, расового и социального положения, способствует утверждению здорового образа жизни, появлению новых талантов.Среди таких талантливых ребят немало детей наших соотечественников,проживающих в других странах. Сегодня познакомлю вас с одним из них –с проживающим в Москве Кондра (Кондратием) Кикалишвили-Аксентьевым . Кондра выступает в командах «ФШМ Лужники» и функционирующей в Москве Академии легендарного испанского клуба «Барселона». Кроме футбола, он увлекается теннисом и шахматами.- Я сам,вживую на стадионе видел игру Лукаку на ЧМ 2018 года, он блестящий футболист. Я в восторге от его игры, техники и мастерства. Видел игру и Рональдо(2017 год), не только видел, но и стоял рядом с ним-минуту пообщался, это было здорово. Что касается Хвичи Кварацхелия, 2,5 года назад мой отец Анзори познакомил меня с ним-тогда Хвича играл в московском «Локомотиве»( с июля 2019 года Кварацхелия выступает за казанский «Рубин»-прим.автора), я пожал ему руку, никогда не забуду этот день. Все это происходило на стадионе в присутствии отца и тренера Юрия Павловича Семина. Хвича любит обводить, имеет отличную скорость, мне нравится такая игра, я сам люблю обводить, убегать от защитников и забивать(смеется) . Хочу сказать Хвиче- я восхищен твоей игрой, против тебя защитники часто грубят, но ты уходишь от них на такой скорости, которую я люблю. Многие мои родственники, друзья и товарищи любят тебя как техничного футболиста.- Мне 8, 5 лет, я уже 4 года играю в футбол, начинал в команде «ФШМ-Лужники», там хорошие футболисты и тренеры, очень комфортно . В последние 3 года играю также одновременно в московской команде «Академия Барселона» , выступаю на турнирах, несколько раз становился бомбардиром, спасибо ребятам-без их пасов трудно было бы столько забивать. В команде «Академия Барселона» одним из моих тренеров является известный в прошлом футболист, чемпион мира среди юношей Ираклий Геленава, думаю, вы его знаете( уроженец Сухуми Ираклий Геленава в составе юношеской сборной СССР в 1987 году стал чемпионом мира - прим.автора). Кстати, спортивным директором «Академии Барселоны» является бывший футболист Вахтанг Моргошия, вы, наверно, помните его.- У меня все расписано по часам, отец Анзори и мама Надя создают мне условия для того, чтобы я успевал. Главное в моей жизни-это футбол, все подстраиваю под график футбольных тренировок и игр, в свободное время играю в большой теннис и шахматы. Мой отец несколько лет назад познакомил с великим теннисистом Александром Метревели (финалист Уимблдона 1973 года в одиночном разряде, финалист Уимблдона 1968 и 1970 годов в смешанной паре-вместе с Ольгой Морозовой-прим. автора), он дал мне советы, как правильно играть. А в шахматы я играю в Центре Анатолия Карпова, шахматы мне позволяют сосредоточиться , больше думать.- Могу и вам прочитать, лично для вас, дядя Тенгиз( Кондра прочитал пару стихотворений известных грузинских поэтов). В Москве я учу грузинский не только в разговоре с отцом, но и с репетитором- учителем грузинского языка, прекрасным человеком Давидом Пертенава (внук Давида Пертенава- председателя Спорткомитета Грузии в 1975-1982 гг-прим.автора). Я хорошо знаю русский, неплохо освоил английский, люблю читать, хотя для этого времени остается немного-футбол, шахматы, теннис. На будущий год хочу пойти в секцию грузинских танцев, танцы зажигают, радуют.- Если тренеры доверят мне и включать в состав нашей возрастной команды , то постараюсь и там забить много мячей. Я смотрю как мой отец играет среди ветеранов и любуюсь тем, как взрослые дяди технично обводят, дают пасы. Хочу обрадовать отца-ветерана футбола, порадовать маму, тренеров в «Академии Барселоны» и ребят по команде, а также друга семьи , великого скульптора Зураба Церетели. А летом будущего года приеду в Тбилиси, в Ваке у нас квартира, из-за пандемии этим летом не смогли поехать, в 2022 году приедем. Хочу побывать на матчах тбилисского «Динамо» , за которую всю жизнь болел мой отец.В свою очередь Анзори (по паспорту Иосиф) Кикалишвили-Аксентьев рассказал автору этих строк, что «надеется на то, что сын Кондра станет футболистом». «Сына я назвал Кондрой в честь моего деда Кондра, он и мой отец Иосиф очень любили футбол, это передалось мне, я всю жизнь играю в футбол, хотя учеба и работа оказались на первом плане, но футбол –это на всю жизнь. Сын сам выбрал футбол, видя мое футбольное окружение, мое общение с именитыми грузинскими и российскими футболистами и тренерами»,- отметил Анзори. Он родился в Батуми, его отец и дед родом из села Кулишкари Зугдидского района, Иосиф и Кондра участвовали в войне с фашистской Германией. Анзори является кандидатом юридических наук, был руководителем аспирантуры и докторантуры Дипакадемии МИД СССР (в середине 1980-х годов), руководителем культурной программы Олимпийских Игр в Москве (1980) , с конца 1980-х годов бизнесмен,меценат спорта, основатель и президент ассоциации «21 век» . В предыдущие 35 лет Анзори неоднократно оказывал мецентскую помощь спортсменам Грузии- фк «Динамо» Тбилиси, сборной Грузии, тяжелоатлетам, шахматистам, теннисистам, он дружил с легендарными комментаторами Котэ Махарадзе (1926-2002) и Николаем Озеровым (1922-1997), с ныне покойными футбольными звездами Давидом Кипиани (1951-2021), Рамазом Шенгелия (1957-2012) , по-прежнему дружит с Владимиром Гуцаевым, Ревазом Дзодзуашвили, Александром Чивадзе, Муртазом Хурцилава, Отари Габелия.«Надеюсь, что рано или поздно футбольная сборная Грузии получит право выступать в финальной части ЧМ и ЧЕ, надеюсь дожить до этого дня»,- сказал Анзор.Автор этих строк побеседовал также со спортивным директором функцинорующей в Москве Академии Барселоны , бывшим футболистом московского и ставропольского «Динамо», бронзовым призером чемпионата РФ 2008 года Вахтангом Моргошия.- Наша Академия-единственная лицензированная Академия Барселоны на территории бывшего СССР. В ней сейчас обучается 320 детишек в возрасте от 6 до 16 лет, до пандемии было 360 детей. Попасть в Академию могут талантливые и трудолюбивые дети, мы имеем отличную инфраструктуру (стадионы), прекрасные условия для тренировок и подготовки юных футболистов. Команды нашей Академии играют в московских, всероссийских и международных турнирах, в июне в первенстве Москвы отличился Кондра Кикалишвили- он забил шесть голов, показав хороший дриблинг и скорость, он стал бомбардиром турнира. Если Кондра продолжит так же усердно тренироваться, то у него есть все данные стать хорошим футболистом.В Академии играют ребята разных национальностей, в том числе и несколько наших соотечественников. В апреле 2022 года в Барселоне пройдет международный турнир с участием команд из десятков стран, в которых есть Академии Барселоны. Наиболее отличившихся участников турнира оставят в Испании для повышения мастерства. Надеюсь, что и воспитанники нашей Академии попадут в число тех, кто отличится в предстоящем турнире-неофициальном чемпионате мира среди команд Академии Барселоны.Материал подготовил Тенгиз Пачкория



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