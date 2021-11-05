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Кулумбегов: Центры вакцинации пустые, а на тестирование бесконечные очереди
05.11.2021 21:46
Врач аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов опубликовал пост в социальной сети, в котором отреагировал на низкий уровень вакцинации в Грузии и ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию:
«Центры вакцинации пусты. Зато бесконечные очереди людей стоят в центрах тестирования.
Эта страна - парадокс!»- написал Кулумбегов в соцсети.
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