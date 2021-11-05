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Кулумбегов: Центры вакцинации пустые, а на тестирование бесконечные очереди


05.11.2021   21:46


Врач аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов опубликовал пост в социальной сети, в котором отреагировал на низкий уровень вакцинации в Грузии и ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию:

«Центры вакцинации пусты. Зато бесконечные очереди людей стоят в центрах тестирования.

Эта страна - парадокс!»- написал Кулумбегов в соцсети.

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