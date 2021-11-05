

Епископ Пазотто призывает власти Грузии защитить жизнь Саакашвили

05.11.2021 21:51





Епископ Джузеппе Пазотто, католический епископ и ординарий Апостольской администратуры Кавказа призывает правительство Грузии защитить жизнь Михеила Саакашвили.



«Не один житель Грузии, несмотря на политическую, религиозную или этническую принадлежность, не может остаться равнодушным наблюдателем. От имени Католической церкви хочу заявить, что жизнь каждого человека дорога господу и поэтому нужно защищать, заботиться и способствовать жизни. Даже тогда, когда человек, возможно, пытается покончить с собой, мы не можем оставаться наблюдателями и не вмешиваться.



Мой умысел не разобраться в правовом вопросе, а от имени католиков обратиться ко всем власть имущим [с призывом] незамедлительно действовать в целях защиты его жизни, в том числе от угрозы, вызванной голодовкой.



Так должно быть в случае каждого человека, несмотря на политическую, религиозную или национальную принадлежность. Однако, в этом случае, несмотря на каждую отдельную оценку, никто не забудет роль, которую третий президент исполнил на службе нашей страны», — говорится в заявлении священнослужителя.



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