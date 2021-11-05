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Грузинская ассоциация клиник призывает врачей бойкотировать представителей власти
05.11.2021 22:49
Грузинских врачей призывают не обслуживать представителей власти до тех пор, пока бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении и объявивший голодовку, не будет переведен в гражданскую клинику. С таким призывом выступил президент Грузинской ассоциации клиник Вилли Пачкория.
«Коллеги! Пока бывшему президенту не будет предоставлено право на полноценное лечение в многопрофильной больнице, объявим беспрецедентный бойкот в знак протеста и не предоставим медицинской помощи правительственным чиновникам, действующему президенту, премьер-министру, правительству и членам парламентского большинства!
Наш долг — предоставить квалифицированную помощь и жизнеобеспечение любому пациенту, находящемуся в бедственном положении, независимо от его политических взглядов, убеждений или пола», — говорится в заявлении ассоциации.
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