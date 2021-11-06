

В Грузии зафиксировано 5 240 новых случаев инфицирования коронавирусом

06.11.2021 11:43





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 53 544 теста, отсюда 33 490 на антигены и 20 054 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 5 240 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 748 751.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 5 ноября, дневной показатель положительности составляет 9.79%, за последние 14 дней – 9.55%, а за 7 дней - 10.25%.



За последние сутки выздоровело 2 235 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 684 154.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 68 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 10 368 человек.



Из выявленных за сутки 5 240 новых случаев коронавируса 1 872 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 178, в Имеретии – 1 045, в Квемо Картли – 396, в Шида Картли - 429, в Гурии – 105, в Самегрело и Земо Сванетии – 384, в Кахетии - 488, в Мцхета-Мтианети - 144, в Самцхе-Джавахети – 142, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 57.



На данном этапе в Грузии 54 203 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 707 человек, в том числе в Тбилиси – 2 577, в Аджарии – 559, в Имеретии – 1 448. Тяжелых пациентов – 1 645, в том числе в Тбилиси - 624, в Аджарии – 125, в Имеретии – 507. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 350 лица, в том числе в Тбилиси - 202, в Аджарии – 38, в Имеретии – 30.



В клинических гостиницах находятся 1 313 человека, в том числе в Тбилиси – 822, в Аджарии – 276. На дому лечатся 46 183 человек.



В карантинном пространстве 37 человек, в том числе в Тбилиси – 34, в Аджарии - 3.



На данном этапе на самоизоляции находятся 42 963 человека.



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