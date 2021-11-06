

Грузинский тележурналист начал голодовку в поддержку Саакашвили

06.11.2021 15:16





Популярный тележурналист, корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили начал голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Туманишвили начал голодовку возле тюрьмы №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Журналист требует, чтобы третьего президента страны перевели в многопрофильную частную клинику.



«Я борюсь не только за спасение Михеила Саакашвили. Его жизни угрожает опасность, однако еще перед более серьезной проблемой оказались все мы… Если Михеила Саакашвили никуда не переведут и убьют в руставской тюрьме, могу сказать прямо, что мы потеряем страну и государственность, за сохранение которых каждый борется как может», — заявил Туманишвили.



У руставской тюрьмы регулярно проходят митинги с требованием освобождения Саакашвили. Телеведущая «Мтавари» Нанука Жоржолиани открыла там собственную студию. До десяти сторонников третьего президента установили у стен тюрьмы палатки и также начали голодовку в знак солидарности с экс-президентом. От пищи отказываются несколько бывших чиновников и силовиков времен Саакашвили, которые были осуждены за должностные преступления и в настоящее время также отбывают тюремные сроки. Кроме того, к крайней форме протеста прибегла лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат Элене Хоштария. Она голодает в здании парламента Грузии.



На данном этапе основное требование всех голодающих – госпитализация Саакашвили.



Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.



Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в руставской тюрьме №12 уже 37-й день.



Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.



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