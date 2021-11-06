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Итальянский климатолог оценит ситуацию в монастырском комплексе Гелати
06.11.2021 16:27
По приглашению Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии итальянский климатолог Алессандро Масари посетил монастырский комплекс Гелати.
По сообщению министерства, целью визита является проведение дополнительных исследований в монастырском комплексе под эгидой ЮНЕСКО и составление соответствующего заключения с целью разработки основного плана действий по устранению проблем в монастырском комплексе Гелати.
Вместе с Масари прибыл и эксперт Марио Пулиери, один из авторов экспертного отчета по росписи стен Гелати в июне этого года.
По приглашению и инициативе Министерства культуры Грузии первая миссия Экспертной группы ЮНЕСКО в Гелати была проведена 23-30 июня, в ходе которой две группы экспертов (специалисты по консервации настенной росписи: Марио Пулиери, Винченцо Чентани; эксперты по перекрытию и кровле: Уго Тониетти, Сара Степанини) на месте изучили ситуацию в Гелати, и в начале августа представили министерству заключения, которые отразили текущую ситуацию и экспертные рекомендации.
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