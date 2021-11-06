|
|
|
Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа на акции оппозиции
06.11.2021 22:48
Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа во время протестной акции в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили у руставской тюрьмы. Об этом сообщает Первый канал.
Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе сказал журналистам, что «скорая» доставила мужчину уже мертвым.
На своей странице в Facebook телеведущая Нанука Жоржолиани пишет, что бригада медиков не дежурила на месте проведения акции и поэтому «скорая» сильно опоздала.
«На акции человеку стало плохо. «Скорая» не приезжала так долго, что его забрали граждане. По дороге они нагнали «скорую», и спасти человека не удалось. Понимаете?», — написала она.
МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна