

Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа на акции оппозиции

06.11.2021 22:48





Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа во время протестной акции в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили у руставской тюрьмы. Об этом сообщает Первый канал.

Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе сказал журналистам, что «скорая» доставила мужчину уже мертвым.



На своей странице в Facebook телеведущая Нанука Жоржолиани пишет, что бригада медиков не дежурила на месте проведения акции и поэтому «скорая» сильно опоздала.



«На акции человеку стало плохо. «Скорая» не приезжала так долго, что его забрали граждане. По дороге они нагнали «скорую», и спасти человека не удалось. Понимаете?», — написала она.



МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.



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