

За сутки в Грузии зафиксировано 4 104 случая коронавируса

07.11.2021 11:44





В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 37 115 тестов, отсюда 22 126 на антигены и 14 989 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 104 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 752 855.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 6 ноября, дневной показатель положительности составляет 11.06%, за последние 14 дней – 9.58%, а за 7 дней - 10.45%.



За последние сутки выздоровело 4 627 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 688 781.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 67 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 10 435 человек.



Из выявленных за сутки 4 104 новых случаев коронавируса 1 635 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 168, в Имеретии – 766, в Квемо Картли – 283, в Шида Картли - 246, в Гурии – 110, в Самегрело и Земо Сванетии – 322, в Кахетии - 420, в Мцхета-Мтианети - 59, в Самцхе-Джавахети – 80, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 15.



На данном этапе в Грузии 53 613 активных случаев инфицирования коронавирусом.



В клинических гостиницах находятся 1 314 человек, в том числе в Тбилиси – 835, в Аджарии – 272.



В карантинном пространстве 48 человек, в том числе в Тбилиси – 45, в Аджарии - 3.



На данном этапе на самоизоляции находится 44 201 человек.



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