

В Грузии зафиксирован 2 191 новый случай коронавируса

08.11.2021 12:37





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 21 477 тестов, отсюда 13 204 на антигены и 8 273 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 2 191 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 755 046.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 7 ноября, дневной показатель положительности составляет 10.2%, за последние 14 дней – 9.64%, а за 7 дней - 10.41%.



За последние сутки выздоровели 4 348 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 693 129.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 74 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 0 509 человек.



Из выявленных за сутки 2 191 нового случая коронавируса 1 017 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 89, в Имеретии – 362, в Квемо Картли – 146, в Шида Картли - 81, в Гурии – 58, в Самегрело и Земо Сванетии – 140, в Кахетии - 162, в Мцхета-Мтианети - 64, в Самцхе-Джавахети – 52, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 20.



На данном этапе в Грузии 51 382 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 916 человек, в том числе в Тбилиси – 2 677, в Аджарии – 587, в Имеретии – 1 475. Тяжелых пациентов – 1 678, в том числе в Тбилиси - 638, в Аджарии – 129, в Имеретии – 512. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 355 лиц, в том числе в Тбилиси - 202, в Аджарии – 38, в Имеретии – 30.



В клинических гостиницах находятся 1 302 человека, в том числе в Тбилиси – 835, в Аджарии – 262. На дому лечатся 43 164 человека.



В карантинном пространстве 46 человек, в том числе в Тбилиси – 45, в Аджарии - 1.



На данном этапе на самоизоляции находятся 47 352 человека.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





