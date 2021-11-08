

Хозяева выброшенных кошек и собак могут быть подвергнуты административным санкциям

08.11.2021 13:40





Владельцы, выбрасывающие собак и кошек, могут быть подвергнуты административным санкциям.



К инициированию в парламенте готов проект изменений в «Кодекс об административных правонарушениях», который является законодательной инициативой депутатов Левана Иоселиани и Алеко Элисашвили.



Согласно проекту, выбрасывание собаки или кошки, зарегистрированной хозяином, повлечет штраф в размере 500 лари для физического лица и 1500 лари для юридического лица или индивидуального предпринимателя.



В повторном случае хозяин, выбросивший собаку или кошку, будет оштрафован на 1000 лари в случае физического лица, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель будут штрафоваться на 3000 лари.



По пояснению инициаторов, одним из важных факторов роста числа бездомных животных (собак и кошек) является оставление животных хозяевами. Как сказано в пояснительной карточке к законопроекту, в последнее время участились случаи, когда животных оставляют владельцы, которые обязаны ухаживать и заботиться о них. Механизма превенции же не существует.



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