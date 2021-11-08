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Пенсионеры, которые привьются до 1 января, получат однократную выплату в размере 200 лари
08.11.2021 14:17
Каждый пенсионер, который привьется от коронавируса до 1 января, получит однократную надбавку к пенсии в размере 200 лари.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства.
«С сегодняшнего дня каждый пенсионер, который привьется вакциной от коронавируса до 1 января, получит однократную надбавку к пенсии в размере 200 лари. Надбавка будет выдаваться после первой прививки, с 1 декабря», — сказал Гарибашвили.
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