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Врач: Жизненные параметры Элене Хоштария изменились по сравнению с предыдущими днями
08.11.2021 15:44
Жизненные параметры Элене Хоштария изменились по сравнению с предыдущими днями, но остаются в пределах нормы, - об этом сообщила журналистам, врач парламента Майя Цанава, посетившая голодающую в парламенте Элене Хоштария.
По ее словам, на данном этапе в госпитализации нет необходимости, но может потребоваться медикаментозное вмешательство, от которого Элене Хоштария отказывается.
«По сравнению с предыдущими днями ситуация изменилась, она чувствует слабость, как вы знаете, голодает 6-й день и ситуация может измениться. Жизненные параметры изменились, остаются в пределах нормы, но изменились по сравнению с предыдущими днями. Жизненные параметры могут измениться еще и потребовать медикаментозного вмешательства. На этом этапе она отказывается от всякого медикаментозного вмешательства, от интравенозного переливания, принимает только воду. На данный момент госпитализация не требуется, понадобится ли – покажет динамика, как изменится», - сказала Цанава.
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