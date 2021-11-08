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Габуния: Контроль и исполнение "зеленых паспортов" очень важны, иначе все это теряет смысл
08.11.2021 16:12
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния поясняет, кто получит «зеленый паспорт» и на каких объектах планируется задействовать механизм «зеленого пропуска».
По её словам, при использовании «зеленого пропуска» важен контроль правил и исполнение данных правил.
«Механизм «зеленого пропуска» планируется запустить в учреждениях, которые служат не для удовлетворения базовых потребностей, а для развлекательных и социальных целей. Контроль и исполнение очень важны, иначе все это теряет смысл. Таким образом, Служба инспекции труда и бизнес, которые будут задействованы на первом этапе этого процесса, до 1 декабря пройдут через все возможные механизмы, чтобы обеспечить надлежащее исполнение. Конечно, важно активное вовлечение самого пользователя «зеленого пропуска», я говорю о бизнес-объектах, где «зеленый пропуск» будет использоваться для предотвращения проступков и предвзятого отношения к клиентам. Таким образом, акцент здесь делается на клиентов и создание безопасной среды», — заявила Тамар Габуния.
Как отметила Габуния, «зеленый паспорт» описывает статус эпидбезопасности человека.
С 1 декабря будет задействован т.н. зеленый паспорт.
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